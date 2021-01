Alberto cava a própria cova e acaba na pindaíba; saiba por quê · .

Alberto (Igor Rickli) cavará a própria cova ao tentar dar um golpe em Candinho (José Loreto) em Flor do Caribe. Com a intenção de ficar com a parte do rapaz na herança do avô, o empresário acabará na pindaíba ao sugerir que Dionísio (Sérgio Mamberti) assuma a paternidade do “aluado” na novela das seis da Globo.

Após Guiomar (Claudia Netto) revelar durante uma festa na mansão que o neto de Veridiana (Laura Cardoso) é um legítimo herdeiro do Grupo Albuquerque, o mau-caráter vai debochar das notícias sobre essa história que serão publicadas em sites e jornais.

“Olha só, meu avô! O seu filhão, bombando em todos os sites do Brasil e do mundo”, falará Alberto. “A Guiomar dessa vez realmente ultrapassou todo e qualquer limite do bom senso armando esse circo aqui na minha casa. Uma verdadeira palhaçada”, reclamará o milionário.

“O problema é que a palhaçada é verdade, né? Que o filho é seu!”, lembrará o rival de Cassiano (Henri Castelli). “Como eu gostaria que não fosse”, admitirá o senhor. Alberto concordará com o avô e, em seguida, bradará que também gostaria que a história não fosse real.

“Imagina o que é pra mim ter que chamar o Candinho de tio? Tio Candinho. De ter que ouvir o voto dele em todas as reuniões com os acionistas… Vô, sinceramente, eu esperava de tudo vindo do senhor, mas nunca, nunca uma atrocidade dessas”, avaliará o empresário.

Dionísio pedirá que o neto não se descontrole. “Calma, Alberto. Calma! Nesse momento nós não podemos perder o controle. Temos que ficar quietos, em silêncio. Logo, logo aparece um escândalo maior e, aí, a imprensa esquece de nós”, sugerirá o idoso.

“Um escândalo maior? Eu não sei como seria isso. Porque, de verdade, uma notícia que une um milionário, a sua herança, um dos maiores grupos empresariais e um filho bastardo, meu querido avô, isso é muito mais interessante que os escândalos de corrupção”, avaliará o filho de Guiomar.

Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe

Novo membro da família

“Se o senhor ficar mudo em relação a esse assunto, a imprensa não vai fazer outra coisa senão especular, ai vão começar as notinhas em todos os jornais, em todos os sites… Que vão virar programas inteiros sobre a vida do pobre garoto, até chegar nas capas dos jornais com manchetes dizendo: ‘Dionísio Albuquerque não reconhece o filho deficiente’. Eu não sei como é que o senhor não pensou nisso ainda”, preverá Alberto.

O milionário ficará apavorado só de pensar. “Mas o que é que você está querendo afinal, Alberto? Que eu me pronuncie publicamente e assuma a paternidade do Candinho de uma vez por todas?”, perguntará o vilão nazista.

Preocupado que o escândalo suje a imagem do Grupo Albuquerque, o empresário dirá ao avô que não vê outra alternativa. Ele incluirá que não bastará somente reconhecê-lo como filho, mas que também deverá levá-lo para fazer parte da família.

Dionísio concordará e falará que irá resolver o assunto em breve. Com isso, o ex-marido de Ester (Grazi Massafera) acabará cometendo um erro, pois não conseguirá enganar o “aluado” mais para frente. As cenas estão previstas para irem ao ar no próximo dia 1º.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

