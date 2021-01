Alberto troca os pés pelas mãos e deixa Cassiano milionário; entenda · .

A bomba que Alberto (Igor Rickli) implantará na mina de Duque (Jean Pierre Noher) deixará Cassiano (Henri Castelli) podre de rico em Flor do Caribe. A explosão não será suficiente para matar o piloto e, de quebra, ainda abrirá um veio de turmalinas paraíbas. “Foi a melhor coisa que Alberto poderia ter feito para você”, afirmará Samuel (Juca de Oliveira) na novela das seis.

O aviador ficará entre a vida e a morte após o rival chantagear um de seus funcionários para sabotar as escavações. Silvestre (Wilson Rabelo) colocará uma bomba-relógio na gruta para evitar que o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) o entregue para a polícia por conta de um crime do passado.

Ester (Grazi Massafera), no entanto, não deixará que o antagonista de Igor Rickli passe impune por conta do atentado. A jovem voltará até a polícia para confessar que mentiu no seu depoimento por causa de uma chantagem –o vilão prometeu machucar Samuca (Vitor Figueiredo).

Ela também pedirá para que o ourives interpretado por Juca de Oliveira acompanhe os tenentes até a mina para encontrar provas que liguem Alberto ao desastre. “Para confirmamos,o senhor tem que fazer uma análise das amostras, mas aposto qualquer coisa que vamos encontrar nitrato de amônia aqui”, dirá Isabel (Thaíssa Carvalho) em referência à substância explosiva.

“Nós já encontramos vestígios como fios e bateria. É evidente que alguém instalou uma bomba com hora marcada aqui. E não foi acidente. Foi uma explosão com material de serviço. Alguém armou tudo isso”, concordará Rodrigo (Thiago Martins).

Samuel (Juca de Oliveira) em Flor do Caribe

Golpe de sorte

Samuel precisará apenas de alguns minutos para encontrar algo muito melhor do que provas contra Alberto. “O que foi? O senhor encontrou alguma pista?”, questionará Amadeu (Dudu Azevedo). “Não, não é nada com a bomba. Alguém tem uma ferramenta para emprestar?”, pedirá o marido de Lindaura (Angela Vieira).

O artífice correrá para o seu laboratório a fim de fazer alguns testes com a amostra que coletará no subsolo de Vila dos Ventos nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 16 no folhetim de Walther Negrão.

Atônito, ele invadirá a casa de Olívia (Bete Mendes) atrás do galã de Henri Castelli. “Presta atenção, Cassiano. Eu estive na mina e fiz uma coleta de material. Aquela explosão que quase tirou a sua vida foi a melhor coisa que Alberto poderia ter feito para você, porque a explosão revelou um veio de turmalinas. Você conseguiu. Está rico!”, disparará o holandês.

