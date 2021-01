Cassiano (Igor Rickli) vai entrar em parafuso ao encontrar Ester (Grazi Massafera) drogada em cima de uma cama nesta semana em Flor do Caribe. Alberto (Igor Rickli) dopará a ex-mulher com um sonífero para impedi-la de lutar pela guarda de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). “O Alberto venceu, ele sempre vence”, lamentará a protagonista da novela das seis da Globo.

O herdeiro dos Albuquerque trapaceará para que a jovem perca a hora e não compareça a uma audiência com a assistente social e a psicóloga no Juizado de Menores. Ele derramará uma grande quantidade de sedativos no suco da filha de Samuel (Juca de Oliveira).

Zuleika (Gisele Alves) encontrará a patroa desmaiada nas sequências que serão exibidas a partir da próxima quinta (14) no folhetim de Walther Negrão. A empregada não pensará duas vezes antes de ligar para pedir ajuda ao galã de Henri Castelli. “Eu já tentei de tudo, mas ela não acorda. Parece que está drogada”, revelará a funcionária da mansão.

Ela ainda acusará o antagonista de Igor Rickli de passar a perna na companheira. “Alberto fez isso de propósito só para ela não ir na tal entrevista e passar por mãe desnaturada. Eu tenho quase certeza. Hoje ele foi lá na cozinha e nunca vai. Teve uma hora que me distraí. Foi bem aí”, apontará a doméstica.

Cassiano então pedirá para que a amiga de Doralice (Rita Guedes) o ajude a levar a protagonista de Grazi Massafera até o banheiro. Após um banho com água fria, a diretora da ONG Casa Mar conseguirá recobrar as forças. “Me leva que ainda dá tempo. Por favor, não me diz que eu perdi a guarda da Laurinha”, implorará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

O piloto de avião, no entanto, confessará que ela infelizmente perdeu a hora. “Foi um truque do Alberto. Uma armação. A gente vai reverter. Confia em mim”, pedirá o irmão de Taís (Débora Nascimento). “Como? O Alberto venceu, ele sempre vence. Eu não aguento mais viver nessa casa. Eu não aguento mais ficar longe dos meus filhos. Eu cansei de ter esperança”, choramingará a loira.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) chegará a tempo de pegar o casal no flagra. “Ah meu Deus, me parte o coração ver vocês dois assim chorando abraçadinhos. Está chorando porque perdeu a hora, Ester? Sabe que eu fico me perguntando se você realmente gosta da sua filha. Porque não parece. Ficou bem claro hoje”, debochará o mau-caráter.

“Você é uma mãe relapsa, irresponsável. O problema é que vão escrever tudo isso em um processo que o juiz vai acabar lendo. Aí vai ser fácil. A Laurinha nunca mais vai sair do lado do pai dela”, alfinetará o empresário, que despertará a fúria de Cassiano.

Grazi Massafera interpreta Ester em Flor do Caribe

Resumo da semana

Segunda, 11/1 (Capítulo 115)

Dionísio ataca Maria Adília. Guiomar garante a Maria Adília que ela pode aparecer em Vila dos Ventos e que nada acontecerá com Candinho. Samuel consegue falar por telefone com o amigo Manolo, que garante que irá a Vila dos Ventos em breve. Candinho sai com Maria Adília e apresenta a mãe para a cidade inteira.

Cassiano chega à conclusão de que alguém intermediou o sequestro de Samuel, e que a mesma pessoa pode desmascarar Dionísio. Alberto dá um prazo de 24 horas para que Hélio pague a dívida que tem com Dionísio. Nicole e Amaralina planejam a aproximação entre Guiomar e Duque. Bibiana encontra Hélio dormindo no carro.

Terça, 12/1 (Capítulo 116)

Bibiana diz a Hélio que ele pode ficar em sua casa. Os escavadores iniciam o trabalho na mina de Duque, Cassiano e Amaralina. Cristal liga para Ester, diz que Dom Rafael está sendo perseguido por Gonzalo e que precisa da ajuda de Duque e Cassiano para salvar seu pai. Donato fica intrigado com a demissão de Hélio e comenta com Bibiana.

Dionísio pede a Guiomar que o ajude a promover um encontro com Maria Adília, mas a ex-nora se recusa. Guiomar aceita namorar Duque. A pedido de Dionísio, Yvete procura Maria Adília e inventa que Guiomar quer falar com ela. Maria Adília entra no carro, se depara com Dionísio e não consegue sair do veículo.

Quarta, 13/1 (Capítulo 117)

Maria Adília entra em acordo com Dionísio, que exige que ela continue guardando segredo sobre a paternidade de Candinho, em troca de deixá-la em paz com o filho. Alberto fica intrigado ao saber que dez funcionários pediram demissão para trabalhar na mina de Duque e Cassiano.

Hélio pede emprestado o dinheiro da poupança de Marizé e Lipe a Bibiana, para quitar a dívida com Dionísio. Juliano vê a foto de Arruda no jornal e o reconhece como o homem que procurou por Hélio. Juliano conversa com Quirino sobre o possível envolvimento de Hélio no sequestro de Samuel.

Rodrigo pede Amaralina em namoro. Alberto coloca sonífero no suco de Ester. Zuleika não consegue acordar Ester para ir à audiência que decidirá sobre a guarda de Laurinha.

Quinta, 14/1 (Capítulo 118)

Zuleika liga para Cassiano. Ester perde a entrevista da guarda de Laurinha. Alberto mente na entrevista, dizendo que Ester costuma chegar tarde em casa, insinuando que ela é irresponsável. Carol pergunta a Lino por que ele desenhou o rosto de Taís nos modelos de suas roupas.

Dionísio resolve fazer o pagamento de US$ 1 milhão exigido por Arruda para não revelar a verdade sobre o sequestro de Samuel. Samuel informa ao delegado que foi vítima de crime racial e que suspeita de Dionísio como mandante.

Alberto oferece dinheiro para Silvestre voltar a trabalhar na sua empresa e, em troca, pede que ele coloque uma bomba na mina de Cassiano e Duque. Dom Rafael confessa a Duque que era ele quem fazia a travessia para o Brasil das obras roubadas por Dionísio. A bomba explode na mina e Cassiano fica soterrado.

Sexta, 15/1 (Capítulo 119)

Duque chama por Cassiano, que está desaparecido sob os escombros. Maria Adília avisa aos filhos que ficará em Vila dos Ventos por tempo indeterminado. Ester culpa Alberto pela explosão na mina. Carol entende mal a conversa que escuta entre Lino e Candinho, e acredita que o namorado está apaixonado por Taís.

Mantovani avisa a Ester que Cassiano foi encontrado, mas está inconsciente. Ester vai à delegacia e presta novo depoimento sobre o bunker da casa de Dionísio, confirmando que as joias encontradas estavam no local.

Juliano conta para Donato que o sequestrador de Samuel conhece Hélio. Cassiano consegue se recuperar e avisa a Ester que perdoará Dom Rafael. Hélio percebe que Bibiana e Donato falam sobre ele.

Sábado, 16/1 (Capítulo 120)

Bibiana e Donato perguntam para Hélio se ele conhece Arruda, e percebem que o filho pode estar envolvido no sequestro de Samuel. Bibiana pede a Juliano que vá à polícia contar que viu Hélio e Arruda no resort. Carol decide viajar para ficar longe de Lino e Taís, e comenta com Mila que fingirá para a mãe que está partindo a trabalho.

Lino afirma a Carol que a ama e que quer se casar com ela. Juliano dá um prazo de uma semana para Hélio ir à polícia confessar seu envolvimento no sequestro de Samuel. Samuel descobre que a explosão na mina revelou uma jazida de turmalina da Paraíba no local e conta a novidade para Cassiano.

