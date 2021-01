Além de Mundial, título da Libertadores põe Palmeiras em duelo com argentino valendo R$ 6,8 milhões

Com a conquista da Conmebol Libertadores, o Palmeiras terá pela frente, além da disputa do Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana. A competição pode representar mais um importante ganho em premiações para o clube paulista.

Em duas partidas a serem disputadas contra o Defensa y Justicia, campeão da Copa Sul-Americana, o Palmeiras, caso conquiste a taça, arrecadará US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões).

Por outro lado, caso fique com o vice da Recopa Sul-Americana, mesmo assim, o Palmeiras receberá um bom valor em premiação. O segundo lugar renderia US$ 750 mil, aproximadamente R$ 4 milhões.

As últimas quatro edições tiveram representantes brasileiros na disputa pela taça. Em 2017, a Chapecoense foi derrotada para o Atlético Nacional na final. Em 2018, o Grêmio venceu o Independiente. No ano seguinte, o Athletico-PR caiu diante do River Plate, enquanto na última edição o Flamengo bateu o Independiente Del Valle.

Os maiores campeões brasileiros da Recopa Sul-Americana são Internacional e São Paulo. O Colorado conquistou os títulos em 2007 e 2011, enquanto o Tricolor levantou a taça em 1993 e 1994.