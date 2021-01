Alemanha proibirá entrada de passageiros do Brasil para evitar nova variante do coronavírus

Com objetivo de se proteger das novas variantes do coronavírus, a Alemanha está preparando proibições de entrada a passageiros do Brasil, Reino Unido, Portugal e África do Sul. A informação foi dada nesta quinta (28) pelo Ministro do Interior alemão, Horst Seehofer.

“Para proteger nossa população, não deve haver entrada de regiões onde essas variantes do vírus são galopantes”, explicou Horst em reunião virtual com representantes da União Europeia.

Na quarta (27), Portugal, Peru e Colômbia anunciaram a suspensão de todos os voos entre tais países e o Brasil, alegando o mesmo motivo das autoridades da Alemanha: proteger o país contra novas variantes do coronavírus detectadas no Brasil. As medidas dos governos português e peruano vão até o dia 14 de fevereiro, enquanto a suspensão imposta pelos colombianos tem duração de 30 dias.

Alguns países a União Europeia, como a Bélgica, já proibiram residentes de tirar férias no exterior, temendo a disseminação de novas variantes do coronavírus. No entanto, medidas drásticas como proibição de entrada ou cancelamento de voos não são unanimidade no bloco europeu. A Alemanha não quer esperar uma decisão conjunta do bloco e prepara as medidas nacionais.

“Não podemos esperar uma solução europeia que atenda às nossas expectativas tão cedo, por isso estamos preparando medidas nacionais”, disse Horst.

Segundo o Ministro do Interior da Alemanha, as novas medidas não irão afetar o transporte de mercadorias e suprimentos médicos, afetando apenas voos comerciais e particulares.

Reino Unido e EUA também não querem passageiros do Brasil

O medo da nova variante do coronavírus detectada no estado do Amazonas fez com que o Reino Unido passasse a barrar a entrada de viajantes do Brasil a partir do dia 14 de janeiro. Na ocasião, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chegou a afirmar que a medida foi tomada para tentar evitar a entrada da nova variante do coronavírus na região.

Ainda faltam estudos conclusivos, mas até o momento a nova variante parece ser mais transmissível e letal quando comparada com as mutações do coronavírus dominantes no ano de 2020. É o que indicam relatos de médicos que trabalham no estado do Amazonas, onda a nova cepa já domina a região.

Além do Reino Unido, os Estados Unidos também barram a entrada de brasileiros por conta da nova variante. Após o ex-presidente Donald Trump anunciar, dia 18 de janeiro, que iria suspender as restrições de voos com o Brasil, o presidente eleito John Biden prontamente reverteu a decisão, mantendo as restrições.