Alex cita técnicos de São Paulo e Flamengo para explicar por que não teme pressão como treinador

Palmeiras, Coritiba, Cruzeiro e Fenerbahce. São os quatro clubes em que o ex-meia e futuro técnico Alex não apenas jogou, mas foi ídolo. Voltar, como técnico, para um lugar com esse peso na carreira deve causar ansiedade.

A pressão seria muito incômoda? Não para Alex.

“Nem penso nisso”, cravou ele, em entrevista exclusiva para o ESPN.com.br. “Tenho que controlar o que posso. A sua opinião, da imprensa, do torcedor, não posso”, disse.

“Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em fazer um caminho sólido, passo a passo, sem pressa nenhuma. Palmeiras, Coritiba e Cruzeiro, vejo como bons clubes para se trabalhar. Vi muitos treinadores nesses três clubes, tendo sido ou não jogadores, com menos ou mais sucesso”, diz.

Indagado se ele não temia passar por algo como Rogério Ceni passou no São Paulo, primeiro clube que o ex-goleiro treinou ao deixar os gramados, ele foi categórico.

Alex em ação pela partida de despedida com a camisa do Palmeiras Flickr/Divulgação/S.E.Palmeiras

“Você faz o comparativo de um goleiro de 25 anos de carreira contra apenas seis meses de trabalho. Tem análises no Brasil que são muito rápidas”, diz ele, indo além.

“Se você olhar a história do Telê, os jornalista diziam que o São Paulo era louco de contratá-lo, porque ele tinha perdido a Copa de 1982 e a de 1986. E hoje ele é o maior treinador da história do São Paulo e não tem como ficar fora de uma lista de top 3 do Brasil.”

Para Alex, um caso como o de Telê indica que apenas após um longo tempo de amostragem é possível tirar conclusões. Até porque, a carreira de técnico é inegavelmente cheia de altos e baixos.

“Acho que só o Guardiola não passou por isso de bons e maus momentos. No Brasil, os principais nomes, já foram muito elogiados e duramente criticados como qualquer treinador”, diz.

“O Fernando Diniz e o Rogério são bons exemplos. O Rogério do Fortaleza não era questionado. O do Flamengo já é, com tempo bem menor. O Diniz tá numa montanha-russa muito louca, é líder do Campeonato Brasileiro já há algumas rodadas, mas é super questionado quando acontece uma eliminação de copa, um resultado negativo”, exemplifica.

play 2:02 ‘Não ligo muito para a pressão’; completou o ex-meia

“Todo mundo que olha pra minha carreira (como jogador) fala de uma carreira vitoriosa, mas nem sempre foi assim. Passei anos sendo criticado, tratado pejorativamente, com opiniões emitidas sobre mim com que eu não concordava. O treinador tem que tentar controlar o que pode, jogar o time como imagina. Mas a crítica, o aplauso e a vaia da arquibancada, isso infelizmente ninguém pode controlar”, diz.

Espelhos?

Luxemburgo, Felipão, Parreira, Zagallo, Luis Aragonés e Zico. Esses são apenas alguns dos técnicos com que Alex teve contato ao longo de sua carreira. Mas, indagado em quem ele se espelharia na função entre eles, disparou:

“Em quem, ninguém. Em que, em respeitar o indivíduo na minha frente, porque se ele conseguiu ser jogador, ele tem uma história. Quero juntar essas histórias”, disse.

“Imagina, o Abel (Ferreira, do Palmeiras). Ele é português, veio da Grécia, trouxe uma equipe portuguesa. Aí, encontra o Patrick de Paula, carioca, o Rony que, se não me engano, vem do Nordeste (NOTA: ele é paraense), o Viña, do Uruguai, o Gustavo Gómez, do Paraguai. E tem que juntar tudo isso”, exemplifica.

play 3:15 Ex-meia falou sobre o caminho que quer trilhar como técnico

“Pegar um cara de 18 que está começando, e um cara como o Felipe Melo, terminando a carreira, e vender uma história para eles e fazer com que comprem. Essa é a chave para fazer o sucesso. Depois, entra a ideia de jogo, mas mais do que a ideia é como os caras podem executar”, diz ele.

Alex revelou que nem sempre seguiu à risca tudo que seus treinadores lhe disseram ao longo da carreira, por acreditar que podia fazer mais e melhor.

“Às vezes deu certo. Às vezes, não. E os treinadores pagavam o pato”, disse.

Como parte de seu processo de aprendizagem, Alex tem feito de si mesmo objeto de estudo, da maneira como ele absorvia os direcionamentos que lhes eram passados pelos seus treinadores.

“Tirando o Aragonés, que infelizmente já faleceu, e o da Turquia, com quem não mantive relacionamento após deixar o clube, eu falo com todos os meus ex-técnico e analiso momentos que vivemos juntos e como seria nos dias de hoje. E vejo o que fizeram comigo e com colegas e não foi certo”, diz.

“São todos seres humanos e, de algum modo, todos me utilizaram e utilizaram bem. Na prática, a gente lida com outros seres humanos, com cabeças diferentes, e o principal fator é achar um equilíbrio nesse quebra-cabeça”, finalizou.