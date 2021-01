Alexa ganhará versão personalizada para automóveis

A Amazon apresentou, nesta sexta-feira (15), uma nova solução tecnológica que permitirá às fabricantes de automóveis desenvolver assistentes de voz personalizadas com as suas marcas, usando a inteligência artificial da Alexa.

Intitulada Alexa Custom Assistant, a ferramenta oferece às montadoras a possibilidade de utilizar todo o potencial tecnológico da assistente virtual para criar recursos e alertas exclusivos para uso nos carros, conforme as necessidades dos clientes dessas empresas.

Segundo a gigante varejista, a novidade é um serviço de “cooperação multiassistente simultânea”, ou seja, poderá funcionar em conjunto com a própria Alexa. Neste caso, o assistente da marca automotiva ficaria por conta das funções relacionadas ao veículo, atuando em situações como a abertura da janela, a ativação do ar-condicionado ou a resolução de algum problema, por exemplo, solicitadas por comando de voz.

O sistema Uconnect da Fiat será o primeiro a utilizar a Alexa Custom Assistant.Fonte: Fiat/Reprodução

Já a assistente virtual da Amazon entraria em ação quando os ocupantes do carro solicitassem tarefas às quais ela já está normalmente associada no dia a dia, como tocar uma música, conferir as informações do trânsito e do tempo, enviar notificações, definir temporizadores etc.

Fiat é a primeira a usar a novidade

A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) será a primeira montadora a usar a nova solução da Amazon integrada em seus veículos. Conforme o diretor de operações da companhia Mark Stewart, a ferramenta adicionará “novas experiências inteligentes” à versão mais recente da central multimídia Uconnect, em alguns modelos.

Mas de acordo com a empresa de Jeff Bezos, a Alexa Custom Assistant não é destinada apenas ao mercado automotivo. Ela atenderá também aos segmentos de eletrônicos de consumo, videogames, aplicativos móveis e propriedades inteligentes, desenvolvendo experiências personalizadas em cada um deles.

A novidade já está disponível em todos os países nos quais a Alexa é suportada, incluindo o Brasil. No entanto, a empresa não deu maiores informações sobre os custos e a utilização da ferramenta.