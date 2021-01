Alexandre Garcia vira piada na web ao tentar explicar ‘dia D’ de Pazuello · .

Defensor do governo de Jair Bolsonaro, Alexandre Garcia, de 80 anos, virou piada na web nesta terça-feira (12) ao tentar explicar na CNN Brasil a declaração estranha do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que afirmou ontem (11) que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil começaria no “dia D” e na “hora H”.

O comentarista político tentou justificar o que havia dito o general, mas acabou sendo alvo de críticas e gozações nas redes sociais. No quadro Liberdade de Opinião, Garcia se enrolou na tentativa de dar uma explicação sobre a fala de Pazuello, foi confuso e passou longe de conseguir construir uma argumentação sólida.

“O que é o dia ‘D’ e a hora ‘H’? Vou explicar: o dia ‘D’ é o dia, não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é uma antecipação que pode ser prejudicial. Depois do dia é tardia, chega tarde. Vai ser no dia depois que a Anvisa autorizar. E hora é a mais coisa. A hora é na hora, não é antes da hora, nem depois da hora. Está explicado”, afirmou, aos risos.

“Quando a gente não tem um número, a gente estabelece esses marcos para começar, desde que a vacina seja autorizada pela Anvisa, ou seja, desde que a Anvisa se disponha a meter a mão no fogo pela vacina”, completou o jornalista.

Ainda não há uma data definida para o começo da vacinação no Brasil. Já em São Paulo a campanha de imunização terá início no dia 25 deste mês, com profissionais da saúde, e no dia 8 de fevereiro, com idosos de 75 anos ou mais.

Os internautas debocharam do comentário do analista da CNN Brasil e questionaram sua capacidade de argumentação. “Desculpa a sinceridade, mas não era um bom aluno ou a escola era fraca. Meu filho está na sexta série, e não está mais neste nível. Isso é constrangedor. Há uma imbecilização da sociedade, que está sendo aceita e vai prosperando. Lamentável esta degradação, sem filtro, sem senso crítico”, opinou Rodrigo Wagner.

“Todo dia uma pérola nova do Alexandre Garcia, cada vez mais caduco”, observou Victória Bauermeister. “Agora sim passaram toda a minha ansiedade e angústia”, ironizou Francisco Bronze. “2020 deixou todo mundo meio doido das ideias. Mas nada comparado ao Alexandre Garcia”, avaliou Kaue Nunes. “Quando eu estava na 7ª C, apresentava os trabalhos assim”, debochou Gustavo Nogy.

Outros seguidores lembraram que Garcia é um defensor convicto do governo do presidente Jair Bolsonaro e que ele se nega, muitas vezes, a enxergar a realidade.

“Imagina ter que viver dessa forma, tendo que ficar arrumando desculpas todo santo dia pra defender o governo”, comentou Jorge Larrionda. “Eu acho que uma hora o cérebro buga e dá burnout de tanto trabalhar pra tentar justificar essas idiotices. É um estado de negação absurda demais”, afirmou Romulo Baggins.

Veja a tentativa de explicação de Alexandre Garcia a partir de 3:30:

Confira algumas reações no Twitter:

Quando eu estava na 7ª C, apresentava os trabalhos assim. pic.twitter.com/2S9sB7TmnF

— Gustavo Nogy (@GustavoNogy) January 12, 2021

MANO, SÉRIO, QUE A GENTE FAZ? INTERNA? JURO, NAO É POSSIVEL. ELE TA COM UM ARMA APONTADA PRA ELE? NAO É SÓ AMOR AOS MILITARES, TEM MAIS COISA! SERÁ PROMESSA? UMA GRANDE PEGADINHA? UMA PROVA PRA ENTRAR PRO GUINEES DE FALAR MERDA? ME EXPLICA!!! https://t.co/EYwyAfYFbV

— Rogerinho do Ingá (@caitomainier) January 12, 2021

A globo devia ser punida por ter dado espaço durante tanto tempo para Alexandre Garcia.

— médico de postinho (@luizpaulor) January 12, 2021

Se eu comer uma sopa de letrinhas eu cago um plano melhor que o do ministro e uma explicação melhor que a do Alexandre Garcia.

— Kpiwara (@kpiwara) January 12, 2021

Está na hora de responsabilizar @CNNBrasil por dar voz ao Alexandre Garcia. A responsabilidade da CNN é comparável à do Twitter que viabiliza desinformação. Assistir Alexandre Garcia é de dar enjoo. Alexandre não é alteridade. É desinformação articulada. É um dos articuladores.

— Bear (@dakh87) January 12, 2021

E o que é dia ‘D’ e hora ‘H’? Já vou explicar: Dia D é o dia

Não é antes do dia nem depois do dia

Antes do dia é uma antecipação que pode ser prejudicial

Depois do dia é tardia, chega tarde.

Vai ser no dia – Alexandre Garcia ( linha auxiliar lírica do Ministro Pazuero Popozão) pic.twitter.com/SzikwFhriM

— Kriska 3.0 🌶 🔥 (@KriskaSilvano) January 12, 2021

Que isso!É fim de carreira mesmo!Pede pra sair que fica menos vergonhoso!@alexandregarcia https://t.co/BcrQGRD5Ye

— APaulaRGregorio🚩 (@APaulaRGregori1) January 12, 2021

Alexandre Garcia quando apresentava o bom dia brasil e as vezes falava de vinho parecia uma pessoa intelectual inteligente e moderada, uma das baixas do excesso de exposição, caiu o véu https://t.co/3SxkYzFqst

— paulo (@paulobahn) January 12, 2021

Fim do mistério: a vacina será aplicada no dia D e na hora H. https://t.co/efXN3TccNr

— Thaís Oyama paródia (@ThaisOyama) January 12, 2021