Alexandre Pássaro afirma que tentará renovar empréstimo de Benítez

Novo diretor-executivo do Vasco, Alexandre Pássaro vai tentar convencer o Independiente, da Argentina, a prorrogar o empréstimo de Benítez. O Gigante da Colina não desiste e busca ter o meia argentino até o fim do Campeonato Brasileiro.

“É um jogador que agrada ao Vasco, a mim e à nova comissão técnica. As referências são as melhores. Sei da situação, sei do empréstimo e sei da opção de compra. Então, ele saiu do Vasco. Se existir qualquer possibilidade agora, será a prorrogação do empréstimo para ele terminar a temporada aqui, e, com isso, a gente ganha tempo para se preparar para fevereiro, seria importante”, declarou Alexandre Pássaro, nesta segunda-feira.

“Vamos ver com o Independiente. O Benítez tem interesse. Nosso interesse é quase que imediato, afinal, temos um jogo atrás do outro, então, se isso for ocorrer, tem de ocorrer nos próximos sete ou dez dias, no máximo”, acrescentou.

O vínculo do argentino com o clube acabou no dia 31 de dezembro de 2020, data do fim do empréstimo. O Gigante da Colina chegou a acenar com a possibilidade de efetuar a opção de compra de 60% dos direitos, pelo valor de 4 milhões de dólares (R$ 20,5 milhões). Porém, como passava por processo de eleição presidencial, o Cruz-Maltino recuou e passou a buscar a ampliação do empréstimo, até agora sem sucesso.

Benítez se despediu do Vasco como um dos destaques do time em 2020. O clube mantém a esperança em tê-lo até o fim do Campeonato Brasileiro.