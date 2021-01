Alexandre Pássaro, ex-São Paulo, é confirmado como novo diretor-executivo do Vasco

Alexandre Pássaro, ex-São Paulo, é o novo diretor-executivo do Vasco. O clube carioca confirmou a contratação do dirigente nesta sexta-feira. Ele vai substituir André Mazzuco, demitido com a comissão técnica liderada pelo português Ricardo Sá Pinto, e será apresentado ao elenco vascaíno neste sábado.

“Estou muito feliz por assumir esse grande desafio que é estar à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos – diretoria, comando técnico, jogadores e torcida – teremos momentos felizes pela frente”, declarou Pássaro, ao site do Vasco.

O profissional já é um nome da nova gestão de Jorge Salgado, presidente eleito do Vasco e que vai tomar posse em meados de janeiro. Ele já havia participado do processo da contratação de Vanderlei Luxemburgo, novo técnico do Gigante da Colina.

Alexandre Pássaro trabalhou no São Paulo de 2015 a 2020, sendo que de 2017 até o final do ano passado exerceu o cargo de gerente-executivo de futebol do Tricolor Paulista.

O dirigente é formado em Direito e trabalha com o futebol desde 2009. Ele começou na empresa C2b Sports, que fazia a gestão do Rio Claro FC. Depois, foi para a Traffic Sports e, em 2015, chegou ao São Paulo.