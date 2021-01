Alexandre Pato descarta aposentadoria e planeja volta ao futebol

Aos 31 anos de idade e atualmente sem clube, Alexandre Pato promoveu um bate papo com os seus seguidores em sua conta oficial no Twitter. Em aberto, o jogador afirmou que planeja voltar aos gramados e pretende atuar por “mais uns cinco anos”.

Alexandre Pato está sem clube desde agosto, quando deixou o São Paulo. Desde então se especula o nome do atacante, principalmente no mercado italiano. Mas o brasileiro deixou em aberto tanto o mercado europeu, quanto brasileiro e até os Estados Unidos como possível destino.

“Logo, logo volto ao futebol. Ainda não tem nada resolvido… Quem sabe? Sinto (falta do campo). Vou voltar. EUA, Europa ou Brasil. Um desses lugares. Não me aposentei. Irei jogar mais uns cinco anos. Estou treinando, comendo, lendo e assistindo aos jogos”, respondeu o brasileiro as perguntas do #PatoBatePapo no Twitter.

Irei voltar sim! USA , Europa ou Brasil … um desses lugares! — PATO (@Pato) January 11, 2021