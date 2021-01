Alexis Sanchéz desperdiça pênalti, Inter de Milão perde para a Sampdoria e pode ver Milan disparar na liderança da Serie A

A Sampdoria recebeu nesta quarta-feira (06) a Inter de Milão, em jogo válido pela 16 ª rodada do Campeonato Italiano e venceu por 2 a 1, com gols de Candreva e Baldé pelo time da casa, e De Vrij pela Inter.

No primeiro tempo, a Inter começou pressionando a dona da casa. No início da etapa, os visitantes tiveram um pênalti marcado com auxílio do VAR, mas Alexis Sanchéz bateu mal e perdeu.

Pouco tempo depois, a Sampdoria foi ao ataque e Barella colocou a mão na bola dentro da área. Candreva bateu o pênalti e converteu. No final do primeiro tempo, DamsGaard fez uma jogada pela lateral e cruzou para Keita Baldé empurrar para o fundo das redes.

No início da segunda etapa, Lukaku, atacante belga, deixou o banco (voltando de lesão).

Pouco tempo depois da entrada do camisa 9, a Inter diminuiu com De Vrij. Depois do gol, a equipe de Milão continuou fazendo pressão, mas não conseguiu marcar novamente.

Com a derrota, a Inter de Milão perdeu a oportunidade de assumir temporariamente a liderança do Campeonato iIaliano. No momento, a Inter é vice colocada da Série A com 36 pontos, um a menos que o Milan, atual líder.