Algoz do São Paulo, Sarrafiore, do Coritiba, não fazia gol desde 2019

Neste sábado, o meia Sarrafiore frustrou a torcida do São Paulo ao marcar o gol do Coritiba no empate por 1 a 1 entre os times, no Morumbi, que não permitiu ao Tricolor retomar a liderança da Série A.

Com o tento, o argentino, que está emprestado pelo líder Internacional ao Coxa, acabou com um longo jejum pessoal sem balançar as redes.

Sarrafiore não marcava desde 17 de outubro de 2019, há 15 meses, quando anotou na vitória por 2 a 0 do Colorado sobre o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, ele não marcou mais. O gol no Morumbi, inclusive, foi seu 1º em 11 jogos com a camisa do Coritiba.

Após a partida, ele celebrou o fim do jejum pessoal e mostrou confiança na permanência dos paranaenses na 1ª divisão.

“Minha cabeça está aqui no Coritiba (e não no Inter). Estou muito feliz aqui e feliz pelo gol. Tenho que parabenizar todo o grupo, que fez um esforço muito grande hoje”, afirmou, ao Premiere.

Sarrafiore comemora após marcar para o Coritiba sobre o São Paulo Getty Images

“Temos sempre que acreditar até o final. Vamos deixar tudo em campo por essa camisa e pelo grupo que temos, que é muito bom. Estamos muito contentes com a sequência que estamos conseguindo de jogos sem perder, e vamos seguir e acreditar até o final, sempre”, encerrou.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz, que foi atacado por vândalos antes da partida enquanto se deslocava ao estádio, vai a 58 pontos e não consegue recuperar, ao menos por algumas horas, a liderança da Série A, permanecendo no 2º posto.

Agora, o São Paulo “seca” o Internacional, que tem 59 pontos e enfrenta o rival Grêmio neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

O clube do Morumbi terá também que torcer contra o Flamengo, que visita o Athletico-PR, também às 16h do domingo. Se ganhar, o Mengão rouba a vice-liderança e derruba o Tricolor para 3º.

Já o Coxa segue em situação complicadíssima na tabela: com apenas 27 pontos, está no 18º posto e cada vez mais perto do rebaixamento.