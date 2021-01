Alguns testes podem não detectar nova cepa do coronavírus

A Anvisa declarou que alguns testes podem não detectar a nova mutação do Covid-19. Assim, essa nova cepa é a que foi descoberta no Reino Unido. Mas que já está presente em vários países. Inclusive, o Brasil.

Duas infecções dessa nova variante foram confirmadas em São Paulo. Aliás, ela possui 14 tipos de mutações. Desse modo, para saber mais informações sobre o assunto, acompanhe esse artigo.

Saiba também o que mais a Anvisa declarou. Além disso, veja como estão as análises da agência sobre as vacinas no Brasil. Portanto, continue lendo para saber quais testes podem não detectar o coronavírus.

Testes têm dificuldades em identificar nova cepa

No primeiro dia de 2021, a agência fez um alerta. De acordo com ela, alguns testes são incapazes de identificar a nova mutação do coronavírus.

Ela foi descoberta no Reino Unido e atualmente, está em diversos países, como o Brasil. Contudo, a Anvisa informou que a maioria dos testes no país analisam alvos variados. Ou seja, são capazes de detectar a cepa.

A mutação é mais infecciosa e tem o poder de se propagar muito mais rápido. Por exemplo, ela já dominou a Inglaterra. Desse modo, nomeou-se como SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Ou cepa B.1.1.7.

Em geral, a variante possui 14 mutações diferentes, com uma relacionada ao gene S do Covid-19. Portanto, exames que usam apenas esse gene, podem não identificar a nova cepa.

Testes podem não detectar a cepa que ainda está sob estudo

A Anvisa reforçou que no Brasil, há meios eficazes para detectar a nova variante. Além disso, a agência fez uma recomendação aos laboratórios do país. Dessa forma, eles devem ter produtos que analisem diversos alvos virais.

Como PCR, que é regularizado no país. Portanto, os aparelhos não devem ter suas análises voltadas exclusivamente para o gene S. Então, todos os estabelecimentos devem estar atentos. Pois, alguns testes podem não detectar o vírus.

Além disso, a Anvisa voltou a dizer que mutações virais são esperadas. Inclusive, isso não quer dizer que haverá modificações significativas. Contudo, pesquisas laboratoriais mais completas devem ser feitas.

O que a Anvisa diz sobre as vacinas no Brasil

De acordo com ela, nenhuma das farmacêuticas requisitaram o uso emergencial de seus imunizantes. Aliás, nem enviaram os registros para submissão da agência. Assim, são elas:

Vacina da Pfizer ;

AstraZeneca em parceria com a Fiocruz;

Sinovac em conjunto com o Instituto Butantan;

Imunizante da Janssen.

Já a vacina russa, Sputnik V, não está entre as citadas. Pois, o pedido do estudo ainda está sendo analisado.