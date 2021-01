Alimentos diuréticos: Conheça quais são os melhores

Os alimentos diuréticos são muito importantes para manter a nossa saúde sempre em dia e nossa alimentação equilibrada.

A partir deles podemos ter uma melhor hidratação do nosso organismo, desencadeando efeitos positivos de curto, médio e longo prazo.

Para conhecer cada um deles, acompanhe o nosso conteúdo de hoje!

O que são alimentos diuréticos?

Os alimentos diuréticos são aqueles que possuem uma alta taxa de água em sua composição e, por conta desse fator, são muito recomendados quando o assunto é a hidratação do organismo.

Além disso, eles são responsáveis por melhorar o processo de diurese, que nada mais é do que a expulsão de toxinas através da nossa urina.

Mas os benefícios não param por aqui! Os alimentos diuréticos também são responsáveis por nutrir o nosso organismo com magnésio e potássio, mantendo a nossa saúde sempre em dia.

Quais são os alimentos diuréticos?

Os alimentos diuréticos são muito conhecidos pelo combate à retenção de líquidos. Afinal, quando o nosso corpo está mais hidratado, retemos menos líquidos.

Incluí-los em nossa dieta deveria ser praticamente uma regra! Por isso, conheça quais são estes alimentos poderosos:

1- Melancia

A melancia, além de ser super saborosa, é 90% composta por água. Por isso, tem um efeito diurético incrível em nosso organismo. Mas as vantagens de consumi-la não param por aqui.

Dentre as propriedades e componentes da melancia, podemos citar as vitaminas do complexo B e C, e cálcio, fósforo, potássio e magnésio.

2- Pepino

O pepino também possui uma altíssima concentração de água em sua composição. Além disso, é muito utilizado para deixar a nossa pele mais saudável e bonita, uma vez que possui propriedades antioxidantes.

Isto é, consumir pepino auxilia na redução de radicais livres no organismo, que são os responsáveis pelo envelhecimento precoce de nossas células.

3- Tomate

Quer um alimento diurético que seja rico em vitamina C, saboroso e ainda uma fonte rica de antioxidantes? Então você precisa incluir o consumo de tomate em sua dieta.

Assim como a melancia, esta fruta conta com 90% de água em sua composição, auxiliando diretamente na diurese e na hidratação do nosso organismo.

4- Alface

Sendo uma poderosa fonte de água e potássio, o alface é capaz de diminuir a sensação de inchaço no organismo, melhorando assim o fluxo de água dentro do nosso corpo. Além de ser super versátil e fácil de incluir em praticamente qualquer tipo de salada.

5- Limão

Por fim, temos o nosso cítrico limão como um dos poderosos alimentos diuréticos e fáceis de incluir em nossa dieta.

Aliado da imunidade, possui uma fonte de vitamina C, além de ser diurético e muito prático de usar, já que pode ser incluído em temperos de carnes; saladas; sobremesas; chás; entre outras possibilidades.

Inclua alimentos diuréticos em sua dieta

Os alimentos diuréticos são importantes para manter a nossa hidratação e, além disso, prover diversas vitaminas e minerais para o nosso organismo.

Por conta disso, procure incluí-los de maneira inteligente em sua dieta, e assim, permita-se de uma vida muito mais saudável e uma alimentação muito mais completa. Cuide de você!