Alinhamento de Fatores Intangíveis – Notícias Concursos

A intangibilidade do mercado nas demandas atuais

São muitos fatores intangíveis no mercado atual, ao passo que permeiam as ações da empresa em questões de rotina e fluxos.

Sendo assim, é fundamental que a gestão tenha a percepção dos processos intangíveis que atingem as demandas atuais. No entanto, essa percepção precisa ser amparada pelas métricas oriundas dos sistemas.

Mensurações sistêmicas e alinhamento dos fatores intangíveis

No entanto, além dos dados fundamentados pelas mensurações sistêmicas, a empresa precisa escutar o cliente interno e o externo. De forma que tenha dados intangíveis, porém realistas para o devido alinhamento do seu processo interno.

Todavia, os fatores intangíveis devem fazer sentido ao seu negócio, bem como ao seu produto ou serviço, podendo ser uma percepção sobre a alteração do comportamento de compra do cliente, por exemplo. Bem como as tendências de mercado que otimizam as entregas aos clientes.

Inovações sistêmicas e entrega de valores

Inovações sistêmicas também podem ser perceptíveis, antes mesmo de se tornarem popular. Sendo assim, torna a empresa um diferencial competitivo nos processos internos e entrega valores ao seu cliente interno e externo.

Por isso, escutar os funcionários pode fazer diferença nessa percepção, haja vista que eles possuem contato com as necessidades dos clientes diretamente. Bem como realizar pesquisas junto aos clientes pode ser uma forma de se antever as novas demandas que surgem de acordo com as alterações do mercado.

Portanto, a percepção sobre a intangibilidade é necessária, uma vez que o mercado não é estático e exige das empresas adaptações imediatas.