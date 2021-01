Alison ainda testa positivo para covid-19 e gera preocupação para final com Palmeiras

O Santos está na expectativa de evitar uma grande baixa em seu elenco para a final da Libertadores da América, neste sábado. Alison, que havia testado positivo para covid-19 no dia 15 de janeiro, ainda mantém o mesmo resultado.

O caso é semelhante ao que ocorreu com Cuca, em dezembro, quando o “rastro” do vírus se manteve positivo no exame.

O jogador já está de volta aos treinos e viajou para o Rio de Janeiro, onde fará novo teste. O Santos aguardará o resultado com expectativa de contar com o atleta para o confronto com o Palmeiras.

A última vez que Alison entrou em campo foi justamente pela mesma competição, na vitória por 3 a 0 contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro.