Alison e João Paulo serão desfalques do Santos contra o Botafogo no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla recebeu terceiro cartão amarelo durante o clássico diante do São Paulo neste domingo. O volante cometeu falta para parar ataque tricolor. O goleiro foi advertido por reclamação.

Sandry e Jobson podem substituir Alison, enquanto Vladimir deve voltar a ser titular após cirurgia no pé. O goleiro John foi diagnosticado com covid-19.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Boca Juniors na próxima quarta-feira, na Vila, pelo duelo de volta da semifinal da Libertadores da América. O Alvinegro empatou em 0 a 0 em La Bombonera e precisa vencer para avançar à decisão.