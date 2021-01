Alisson faz pênalti, Liverpool perde para o Burnley, e chega ao quinto jogo seguido sem vitória no Inglês

A zebra passeou em Anfield. O Liverpool recebeu o Burnley nesta quinta-feira pelo Campeonato Inglês, e os Reds perderam por 1 a 0. Foi o quinto jogo consecutivo sem vitória do atual campeão inglês na competição, que tem 34 pontos. O gol foi marcado por Barnes, em cobrança de pênalti.

ALISSON SALVA

A primeira grande chance do jogo foi para o Burnley, que assustou aos 12 minutos. Após lançamento para a área, Alisson tentou sair de soco, mas errou. A bola sobrou com Barnes, que bateu para grande defesa do goleiro brasileiro, evitando que o placar fosse aberto em Anfield.

TRÊS CHANCES

Quem também teve oportunidade para balançar as redes foi o atacante Origi, do Liverpool. O camisa 27 teve três chances, sendo a última a mais clara de todas. Ben Mee errou na defesa, e o centroavante ficou cara a cara com o goleiro Nick Pope. Na finalização, o atleta mandou no travessão.

ZEBRA

Na reta final da partida, Barnes foi derrubado pelo goleiro Alisson dentro da área e o juiz Mike Dean marcou pênalti. Na cobrança, o próprio Barnes bateu bem e fez o gol da vitória do Burnley.

SEQUÊNCIA

​O Liverpool volta a campo no próximo domingo, pela Copa da Inglaterra. O adversário será o Manchester United, fora de casa. O Burnley também entra em campo no domingo pela FA CUP para enfrentar o Fulham.