Allan Aal celebra primeiro acesso do Cuiabá à Série A: “Merecedor”

Nesta sexta-feira, o Cuiabá garantiu o seu primeiro acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E a vaga na elite saiu antes mesmo do clube entrar em campo, já que o CSA, primeiro time fora do G4 da Série B, ficou apenas no empate com o Brasil de Pelotas e não pode mais alcançar o Dourado.

A equipe mato-grossense, portanto, entrou em campo em clima de festa nesta noite e acabou sendo derrotada pelo Sampaio Corrêa. No entanto, nem mesmo o revés atrapalhou a festa dos jogadores e da comissão técnica.

“É inesquecível. Merecedor. Nós fizemos grandes jogos nas últimas rodadas, de um nível, entrega e tecnicamente falando também. Quero agradecer a torcida e ao estado de Cuiabá, que m recebeu de uma maneira especial e tenho certeza que vai uma comemoração de muitas que virão pela frente”, disse o técnico Allan Aal em entrevista ao SporTV.

Com o acesso do Cuiabá, o estado do Mato Grosso volta a ter um representante na elite do futebol brasileiro depois de 35 anos. O último havia sido o Operário de Várzea Grande, em 1986.