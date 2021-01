Alunos da rede estadual de Minas Gerais voltam às aulas remotas nesta segunda-feira

Após os recessos de Natal e de Ano Novo, as aulas da rede estadual de Minas Gerais serão retomadas nesta segunda-feira (4). No entanto, o retorno ainda é por meio de aulas remotas. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), as teleaulas do programa Se Liga na Educação já serão sobre os conteúdos dos Planos de Estudos Tutorados (PET) volume 7.

Desse modo, os estudantes terão aulas com novos materiais e apostilas. O material faz parte do novo ciclo do Regime de Estudo não Presencial desenvolvido pelo órgão durante a pandemia da covid-19. Ainda conforme a SEE, os alunos poderão ter acesso às apostilas por meio do site Estude em Casa. Clique aqui para acessar. Além disso, o material também está disponível de forma gratuita no aplicativo Conexão Escola.

Já os estudantes que não têm acesso aos meios virtuais para acessar o material devem receber as apostilas do PET impressas, como ocorreu com todas as outras edições. A secretaria informou que a logística de entrega e organização é de responsabilidade dos diretores das escolas.

O material traz a sequência das matérias que já vinham sendo desenvolvidas pelos professores durante as aulas remotas. Assim, as apostilas trazem conteúdos e exercícios separados por ano e etapa de ensino, em conformidade com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de acordo com Currículo Referência de Minas Gerais.

Além disso, o programa do Se Liga na Educação, transmitido pela Rede Minas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, após a exibição, ficará disponível nos canais da SEE e da Rede Minas no YouTube.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia ainda Corte no MEC pode afetar educação básica em até R$ 1 bilhão.