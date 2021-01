Amazon anuncia finalistas do Prêmio Alexa de Acessibilidade

A Amazon anunciou, nesta terça-feira (19), as skills selecionadas para concorrer ao Prêmio Alexa de Acessibilidade. O programa, lançado em 2020, objetiva incentivar desenvolvedores a criar soluções que contribuam para a inserção de pessoas com deficiência, utilizando a inteligência artificial da companhia.

De acordo com a gigante do e-commerce, o projeto recebeu inscrições de quase 100 skills para a Alexa que beneficiam pessoas com deficiência, das quais foram escolhidas 10 para participar da etapa final. Entre estas, as três melhores serão premiadas, assim como as instituições indicadas por elas.

Os desenvolvedores responsáveis pelo primeiro lugar ganharão um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil e um Echo Studio, além de terem a oportunidade de escolher uma ONG, entre as pré-selecionadas, para receber R$ 50 mil em doação.

Quase 100 desenvolvedores se inscreveram para participar do projeto e apresentar suas criações.Fonte: Twitter/Alexa Developers

A skill que ficar na segunda posição receberá R$ 5 mil e um Echo Show 8, podendo fazer a doação de R$ 35 mil a uma instituição, enquanto o terceiro lugar terá direito a um Echo Show 8, um Echo, um kit de casa inteligente da Positivo e uma doação de R$ 15 mil à ONG escolhida.

Skills finalistas do Prêmio Alexa de Acessibilidade

Avaliadas com base na usabilidade, design, qualidade do desenvolvimento e experiência do usuário, entre outros critérios, as skills para Alexa que concorrem ao prêmio são as seguintes:

Localizador de ônibus São Paulo acessível, por Felipe Borges

A Arte Além da Visão, por Ulysses BML

Jogo do Braille, por Diego Negrelli

Meu Mapa, por Michel Fernandes

Mais Acessibilidade, por Grupo Fleury

Memória Sonora, por Splora

Guia de Tarefas, por Caroline de Souza Evangelista

Viagem Virtual, por Tech RCS

Onde guardo isso?, por marcosamm

Vagas PCD, por Universo Aleatório

O júri, que terá representantes da Amazon, Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD), Fundação Dorina Nowill para Cegos e Instituto Jô Clemente, anunciará os vencedores em fevereiro.