AMBEV anuncia novas vagas de EMPREGO em todos país

Fundado no ano 1999, a Ambev é uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. Atualmente com mais de 30 marcas de bebidas produzidas e engarrafadas, a cervejaria está presente em 19 países, além de 100 centros de distribuição direta e com cerca de 35 mil funcionários só no Brasil.

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários, a empresa oferta mais de 240 vagas de emprego em todo o país, confira as oportunidades nas cidades abaixo:

Uberaba – MG; Ribeirão Preto – SP; São Paulo – SP; Guarulhos – SP; Caruaru – PE; Jaguariúna – SP; Santa Cruz do Sul – RS; Caieiras – SP; Salvador – BA; Rio Branco – AC; Colider – MT; Itajai – SC; Palhoça – SC; Cachoeiras de Macacu – RJ; Paranaguá – PR; Cuiabá – MT; Volta Redonda – RJ; Camaçari – BA; Aquiraz – CE; Marituba – PA; Cubatão – SP; Votorantim – SP; Olinda – PE; Suzano – SP; Lages – SC; Bacabal – MA; Manaus – AM; Brasília – DF; Goiás – GO; Porto Velho – RO; Paulínia – SP; Embu das Artes – SP; Uberlândia – MG; Carapicuiba – SP; Pelotas – RS; Araraquara – SP; Mogi Mirim – SP; Jundiaí – SP; Cariacica – ES; Fortaleza – CE; Lages – SC; Contagem – MG; Nossa Senhora do Socorro – SE; Sete Lagoas – MG; Pouso Alegre – MG; Taubaté – SP; Guanambi – BA; Vitória da Conquista – BA; Ponta Grossa – PR; Anápolis – GO; Itapissuma – PE; Almirante Tamandare – PR; João Pessoa – PB; Viamão – RS; Maceió – AL; Caxias do Sul – RS; São José dos Campos – SP; Cachoeiras de Macacu – RJ; Estância – SE; Cachoeiro de Itapemirim – ES; Rio de Janeiro – RJ; e Jacrei – SP.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Ambev. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: Ambev