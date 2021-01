América-MG derrota Guarani em Campinas e dorme na liderança da Série B

A Série B tem novo líder – Guarani e América-MG entraram em campo neste sábado, no Brinco de Ouro, e a vitória mineira por 1 a 0 deixou o Coelho na liderança da Série B. A vice-líder Chapecoense ainda joga na rodada e pode recuperar a ponta.

Precisão definiu o primeiro tempo. O Guarani iniciou o confronto com a intensidade lá em cima e controlou a posse de bola na maior parte do tempo, ainda sim foi o América que abriu o marcador.

O Coelho aproveitou a oportunidade e, aos 13 minutos, Alê desviou para Rodolfo atacar a bola de carrinho e anotar o único tento da partida.

O Bugre seguiu no comando das ações na segunda etapa, mas com dificuldades para infiltrar no sistema defensivo montado por Lisca.

O América-MG chega aos 63 pontos e lidera a competição. A Chapecoense entra em campo no próximo domingo, contra o Brasil de Pelotas, e pode recuperar o primeiro lugar. O Guarani segue na luta para entrar no G4 e soma 47 pontos, na 6ª posição.