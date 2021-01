América-MG e Chapecoense confirmam acesso para a Série A; veja a classificação da Série B

América-MG e Chapecoense são os primeiros times garantindos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. O Coelho empatou com o Náutico, enquanto a Chape derrotou o Figueirense. Ambos garantiram suas vagas com quatro rodadas de antecedência e agora brigam para ver quem serão o campeão.

Restam duas vagas. Cuiabá, CSA, Juventude estão na disputa de forma mais forte. O Avaí entra em campo nesta quarta contra o vitória e espera somar três pontos que o manterão vivo. O Cruzeiro tem 44 pontos, na 13ª colocação.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO