América-MG empata com Botafogo-SP e corre risco de perder liderança da Série B

O América-MG não conquistou um bom resultado na 35ª rodada da Série B. Nesta sexta-feira, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Arena Independência, e agora pode perder a liderança da competição para a Chapecoense, que enfrenta o Vitória no domingo.

Após uma boa chance para cada lado nos minutos iniciais do primeiro tempo, os dois times diminuíram o ritmo e a partida ficou mais truncada. Porém, os visitantes conseguiram se sobrepor ao adversário e saíram na frente aos 33 minutos. Em bela troca de passes pela direita, Jeferson tocou na intermediária para Victor Bolt, que encheu o pé e acertou o cantinho do goleiro Airton, deixando o Tricolor em vantagem.

O Coelho voltou mais ligado para a segunda etapa e, após aumentar a pressão sobre o Botafogo, conseguiu o empate aos 32. Neto Berola aproveitou uma bobeada da defesa, foi derrubado na área por Raniele e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Messias finalizou forte no meio do gol e igualou os marcadores da Arena Independência. Com o empate, os mandantes ganharam confiança e foram com tudo em busca da virada, mas a equipe de Ribeirão Preto se defendeu bem e a partida terminou empatada.