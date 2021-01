América-MG goleia Vitória e segue na liderança da Série B

A sequência invicta do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro continua. Pela 33ª rodada da competição, a equipe comandada por Lisca goleou o Vitória por 4 a 0, neste sábado, no Independência, e chegou ao oitavo jogo consecutivo sem perder. Com o resultado, o clube mineiro também se manteve na liderança do torneio.

O Coelho dominou o duelo desde o início e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Rodolfo recebeu cruzamento de Ademir e inaugurou o marcador de cabeça. Vinte minutos depois, Messias ampliou em cobrança de pênalti. A pressão mandante seguiu na segunda etapa, e Neto Berola marcou duas vezes no fim do confronto e decretou a goleada.

Com o triunfo, o América-MG chegou aos 56 pontos e segue na liderança da Série B. O Vitória, por outro lado, continua na 16ª colocação, com 37 pontos.

A equipe mineira retorna aos gramados na próxima terça-feira, quando visita o Náutico, nos Aflitos, pela 34ª rodada da Série B. No dia seguinte, o Vitória enfrenta o Avaí na Ressacada.