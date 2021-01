América-MG vence o Guarani em Campinas, dorme na liderança da Série B e fica mais próximo de acesso

Definitivamente, a Copa do Brasil é página virada no América-MG. Após a eliminação nas semifinais para o Palmeiras, o Coelho conquistou mais uma vitória para lá de importante na atual temporada. Neste sábado, pelo Brasileirão da Série B, a equipe deu mais um grande passo rumo ao retorno à primeira divisão: o América-MG derrotou o Guarani por 1 a 0, com gol de Rodolfo, em Campinas, pela 32ª rodada.

O 18º triunfo na competição deixou o Coelho provisoriamente na liderança, com 63 pontos, já que a Chape ainda joga na rodada. Mas a ponta da Série B fica em segundo plano, pois o time mineiro está a poucos pontos de se garantir na elite nacional. Agora, faltam seis jogos para o fim da competição – 18 pontos em disputa.

Logo, as chances da equipe de Lisca se garantir na primeira divisão começa a virar questao de tempo. A projeção é que aconteça oficialmente em no máximo duas rodadas.

Por sua vez, o Guarani estacionou nos 47 pontos, na 6ª posição, e perdeu uma boa oportunidade de entrar no G4. Foi a primeira derrota do Bugre sob o comando de Felipe Conceição jogando no Brinco de Ouro da Princesa.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

Próximos jogos

Na próxima rodada, o América-MG encara o Vitória no sábado, às 19h, no Independência. Já o Bugre recebe a grande rival Ponte Preta na terça-feira, às 19h15, no Derby de Campinas.

FICHA TÉCNICA

​GUARANI 0 X 1 AMÉRICA-MG

Data-Horário: 2 de janeiro, às 21h30

Estádio-Local:Brinco de Ouro da Princesa-Campinas(SP)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Cartões amarelos:-

Cartões vermelhos:-

Gol: Rodolfo, aos 13’-1ºT(0-1)

Guarani: Gabriel, Cristovam(Waguininho-intervalo), Walber, Didi e Bidu(Eliel, aos 32’-2ºT); Bruno Silva(Arthur Rezende, aos 22’-2ºT), Lucas Crispim, Murilo Rangel(Rickson, aos 11’-2ºT), Matheus Souza(Rafael Costa, aos 32’-2ºT), , Pablo e Renanzinho Técnico:Felipe Conceição

América-MG: Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio;Juninho, Zé Ricardo, Alê(Marcelo Toscano, aos 37’-2ºT). Felipe Augusto(Geovane, aos 26’-2ºT), Rodolfo(Neto Berola, aos 37’-2ºT) e Ademir(Léo Passos, aos 42’-2ºT). Técnico: Lisca.