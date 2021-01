American Gods 3×2: Shadow tenta se estabelecer em Lakeside (RECAP)

A 3ª temporada de American Gods já está dando o que falar no universo das séries! Afinal, a viagem imprevista de Shadow finalmente provou que, neste universo, nem tudo é o que parece em Lakeside. Logo, ele se pergunta se o local pode ser o seu novo lar depois do desaparecimento de Allison.

Confira o recap completo a seguir!

(Fonte: Starz/Divulgação)Fonte: Starz

Mais detalhes do episódio 3×2 de American Gods

À primeira vista, Lakeside parecia um local acolhedor e cheio de pessoas generosas. Porém, o encontro com Marguerite deixa as coisas mais tensas. Tão tensas quanto podem ser quando você tem uma arma apontada para sua cabeça!

Foi só depois de descobrirem que Shadow não teve nenhum envolvimento no desaparecimento de Allison que Marguerite finalmente relaxou. Então, ela admite que os dois começaram da maneira errada.

Enquanto isso, Wednesday considera a morte de Zorya benéfica. Por mais que Czernobog não esteja satisfeito com isso, eles se aproximam ainda mais. Porém, Shadow começa a desconfiar de Wednesday e Cordelia.

Ele sabe quão exaustivo seu pai pode ser. Por isso, ele tenta virar amigo de Cordelia, apesar de suas suspeitas.

No funeral de Zorya, Salim tenta compreender por que Jinn fugiu. Wednesday aconselha a deixar o assunto de lado e diz que não teve papel nenhum na decisão de Jinn. Por mais que não seja um dos personagens principais de American Gods, a trajetória amorosa de Salim ainda é de partir o coração.

(Fonte: Starz/Divulgação)Fonte: Starz

Conforme a 3ª temporada de American Gods avança, Ricky White se torna um dos personagens mais interessantes. Ele é generoso, sorri com frequência e é o estereótipo clássico dos subúrbios. Portanto, vale a pena ficar de olho nele!

Além disso, não podemos deixar de falar também sobre como Zorya substituiu a moeda no Céu para iluminar o caminho de Shadow. Afinal, a mágica ainda é uma parte importante da série e os simbolismos, tanto da moeda quanto do flamingo que Shadow encontrou na floresta, ainda são mistérios que devem ser revelados ao longo dos próximos episódios.

O desaparecimento de Allison também deixa muitas perguntas no ar. Ainda não sabemos porque Wednesday escolheu Lakeside para ser o novo lar de Shadow e o que aconteceu com a sua esposa. Porém, o que não podemos negar é que essa já é uma das melhores temporadas de American Gods, mesmo com apenas 2 episódios lançados!

O que você achou do novo episódio? Deixe sua opinião no espaço abaixo!