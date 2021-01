American Gods: Neil Gaiman fala sobre a 3ª temporada da série

Em entrevista recente ao Screen Rant, Neil Gaiman, autor do romance no qual a série American Gods é baseada, falou sobre quais são suas expectativas para a 3ª temporada. A produção retorna em 10 de janeiro pela Starz, continuando com a trama eletrizante de Shadow Moon (Ricky Whittle).

Gaiman, que atua como produtor executivo e supervisor de roteiro da série, disse que aguardava ansiosamente a 3ª temporada de American Gods desde quando começaram os seus trabalhos em 2017. A justificativa está em torno de certos acontecimentos envolvendo Lakeside e o personagem de Whittle.

“Ele passou por muitas coisas durante as primeiras temporadas. Ele também está sendo outra pessoa, um homem chamado Mike Ainsel”, contou.

“O que mais gosto é sentir como a série entrega os conflitos. Realmente, [Lakeside] parece uma pequena cidade da América acolhedora em todos os sentidos, mas que também pode ser perigosa e cheia de segredos”, explicou quando questionado sobre a cidade ser muito descolada das vivências iniciais do protagonista da série.

Neil Gaiman falou sobre alguns personagens de American Gods

Segundo Gaiman, Laura Moon é uma das suas personagens favoritas. Ele elogiou o trabalho de Emily Browning, que a interpreta. “Uma das coisas que queríamos fazer com Laura era matá-la, logo no início”, disse o escritor, explicando que isso seria uma forma de fortalecê-la.

“Seguiríamos Laura Moon para sua vida após a morte”, contou. Gaiman também disse que isso iria acontecer ainda na 1ª temporada, mas não coube na trama da personagem. “Dessa vez ela não vai parar onde ela pensou que poderia chegar”, acrescentou sobre o assunto.

“Podemos ver a luta de Laura. Podemos ver o que a formou. Como ela se tornou essa pessoa? Por que ela está tão brava? E por que ela é tão negativa?”, questionou Gaiman, ao longo da conversa.

(Reprodução)Fonte: Starz

Ao que tudo indica, a jornada de Laura será muito importante no desenvolvimento da 3ª temporada da série. “Ela pode seguir em frente a partir daí? Ela pode ter uma missão? Nós fizemos, ela faz e isso é maravilhoso”, completou, comemorando as soluções criativas encontradas sobre o que vêm por aí.

A 3ª temporada de American Gods faz primeira apresentação em 10 de Janeiro na Starz.