American Horror Story: tema da 10ª temporada da série é revelado

A espera acabou! Os fãs de American Horror Story finalmente receberam a confirmação de qual vai ser a temática da 10ª temporada do seriado, que deve começar a ser gravada no mês que vem. O subtítulo da nova season será Pilgrim (Peregrino, traduzindo), confirmando as suspeitas criadas pelos fãs.

(Fonte: FX/Reprodução)Fonte: FX

Os rumores começaram quando a 20th Century Studios entregaram um pedido em Provincetown, cidade onde será filmada a série, pedindo autorização para fazer gravações em 19 locais da cidade costeira.

No documento, os responsáveis disseram ter feito o pedido para a gravação de algo chamado Pilgrim, que foi confirmado nesta quinta-feira (21) pela US Weekly. Para conseguir a aprovação em tempos pandêmicos, a produção da FX alegou que todas as pessoas envolvidas irão ser testadas para Sars-CoV-2 três vezes por semana.

Começo das gravações e elenco de AHS

Após ter sido adiada pela pandemia de covid-19, a gravação da 10ª temporada de American Horror Story está agendada para começar no dia 1ª de fevereiro, indo até o dia 6 de março. A informação é de que todas as pessoas do elenco e da produção já têm casas alugadas na cidade de Provincetown.

O elenco da nova season já foi confirmado pelo criador Ryan Murphy, que revelou a presença de Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Macaulay Culkin.

Agora, só nos resta esperar para saber o que essa temática realmente significa no contexto da nova temporada. O que você acha?

Esta será a 9ª temporada de Evan Peters em American Horror Story. (Fonte: FX/Reprodução)Fonte: FX