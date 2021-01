Americanas, Shoptime e Submarino abrem vagas

Os programas de Jovem Aprendiz das empresas Shoptime, Americanas e Submarino foram abertos. O anúncio foi feito pela B2W Digital, dona das marcas. As novas oportunidades são para moradores de algumas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o processo seletivo e como se inscrever!

Programa Jovem Aprendiz

Oportunidades para Jovem Aprendiz foram divulgadas pela B2W Digital, dona das marcas Shoptime, Americanas e Submarino. A duração do contrato é de 12 a 24 meses, com remuneração de um salário mínimo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem ter entre 13 a 23 anos de idade. Além de estar vinculado a uma instituição de ensino.

As vagas são destinadas para moradores das seguintes regiões dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro:

Itapevi (SP);

Osasco (SP);

Duque de Caxias (RJ);

Seropédica (RJ).

Além da remuneração, os novos contratados também vão receber os seguintes benefícios:

Vale transporte;

Refeição no local de trabalho.

Como se inscrever

As inscrições já estão abertas e os interessados podem se candidatar através do site. Ao acessar a página, os candidatos devem preencher um formulário de identificação.

O processo seletivo será totalmente online, evitando o risco de contaminação pelo covid-19. Os interessados vão participar de uma série de etapas, como provas de conhecimentos gerais e entrevistas.

Quando a análise individual de cada candidato for concluída, um e-mail ou telefonema será realizado aos selecionados. O prazo para iniciar as atividades é ainda em 2021, mas há variação de tempo nos contratos.

