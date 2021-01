Americano ‘rouba a cena’ no UFC 257 e faz McGregor ser nocauteado pela primeira vez na carreira; assista

O UFC 257, realizado no último sábado (23), em Abu Dhabi, vinha tendo como grande expectativa o retorno de Conor McGregor à organização, mas no final das contas, a grande estrela da noite foi Dustin Poirier. Fazendo a luta principal do evento contra o irlandês, o americano viu o ex-campeão duplo do Ultimate levar a melhor no primeiro round, mas na volta para o segundo assalto, “The Diamond” resolveu arriscar e viu seu poder de nocaute aparecer de forma brilhante. Poirier encurralou McGregor contra a grade e passou a aplicar belas combinações de golpes, o que foi derradeiro para Conor cair e sofrer o primeiro nocaute de sua carreira no MMA.

Veja como foi: