Amiga de Anitta, Lary Bottino irá para De Férias com o Ex pela segunda vez · .

Lary Bottino voltará ao De Férias com o Ex Brasil. A influenciadora digital está escalada para a versão Celebs do reality show da MTV. Ela já participou da atração na quarta temporada, quando ainda não era conhecida pela amizade com a cantora Anitta.

A informação foi publicada pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Além da relação com Anitta, Lary também virou destaque no mês passado ao protagonizar um barraco virtual com a ex-BBB Ariadna Arantes.

Na ocasião, a maquiadora acusou a influenciadora de lhe roubar uma pulseira durante uma viagem. Ariadna explicou que emprestou o acessório à amiga, mas nunca conseguiu recuperar o objeto. Lary se defendeu da acusação e disse que tinha dinheiro para comprar a mesma pulseira.

No meio da confusão, a aliada de Anitta também apareceu no reality Game dos Clones, comandado por Sabrina Sato na Record. Na atração, ela procurava um novo crush. Nas cenas que foram ao ar, a ex-MTV usava a pulseira que resultou na briga com a ex-BBB.

Procuradas pelo ., a emissora e a assessoria da famosa não confirmaram a informação até a publicação desta matéria.