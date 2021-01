Amigo afirma que Nego Di mostrará seu espírito de liderança no BBB21: ‘Vai dar o máximo nas provas’ | BBB21

Assim que o comediante Nego Di, do Grupo Camarote, foi anunciado como participante do BBB21, a emoção tomou conta da família e dos amigos. A mãe, Fátima Dorneles, disse não ter a menor dúvida em relação à atuação do filho no reality: “Certeza que ele vai se sair bem. Está sendo um orgulho para minha vida, para todos nós. Ele merece”. Ao longo do jogo, a expectativa da mãe é que o comediante “seja ele mesmo”. afirma.