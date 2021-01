Amigo de Cuca, herói do Palmeiras em 98 ‘disseca’ discurso de motivação no Santos e aponta quem pode ser o ‘Darci de 2021’

O grande dia está cada vez mais próximo para Palmeiras e Santos. É neste sábado (30) que os dois times entram no gramado do Estádio do Maracanã para decidirem quem será o campeão da Conmebol Libertadores 2020. O FOX Sports transmite a partida ao vivo, a partir das 17h.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Figura central na história do clássico entre Palmeiras e Santos, Darci, herói improvável do Verdão na semifinal da Copa do Brasil de 1998, conversou com exclusividade com o ESPN.com.br.

Autor do golaço que colocou o Alviverde na grande final do torneio nacional daquele ano, o ex-atleta contou que tem contato com Cuca, é amigo do treinador do Santos e ainda disse como deve estar sendo o trabalho de motivação do técnico para com os atletas antes da decisão.

“O processo do Santos é uma construção no dia a dia e no vestiário. O Cuca é o grande responsável por isso. Ele quem soube como trabalhar todos os problemas no vestiário. Tenho certeza que ele perguntou aos atletas se eles queriam uma greve ou discutir com a diretoria para que tudo se acertasse ou se queriam usar essa raiva e vontade e conquistar dentro de campo. Com certeza o Cuca usou esse discurso, a gente mantém contato até hoje e sei que ele usou esse discurso no vestiário. É a única forma que ele poderia motivar esse elenco. O difícil é fazer o grupo abraçar essa causa”, disse o ex-atleta.

Ao longo de todo o ano de 2020, o Santos conviveu com graves problemas financeiros, com atrasos salarais e de direitos de imagem, que colocaram em xeque o futuro do time na temporada. Neste momento, nomes como Lucas Veríssimo e Pituca, titulares na equipe de Cuca, estão vendidos ao futebol do exterior. As vendas são primordiais para que o Santos alivie cada vez mais a crise.

Por outro lado, o Palmeiras, que conta com o apoio da patrocinadora Crefisa, não aparenta ter grandes problemas financeiros no momento. Para Darci, o momento dos dois times é bastante semelhante com o de 1998, quando, na época, o Verdão contava também com o patrocínio da Parmalat e teve um de seus períodos mais gloriosos.

Naquela semifinal, Darci saiu do banco para ser titular naquela partida e anotou o golaço da classificação palmeirense. Em 2021, o ex-atleta apontou com quem mais se assemelha neste atual elenco e quem pode ser o ‘novo Darci’ da decisão.





“Acho que um nome que tem um pouco a minha característica seja o Gustavo Scarpa. Tem bastante intensidade, mobilidade, um bom finalizador a média distância, assim como eu. Vejo ele como um atleta bem moderno. Do que eu entendo do futebol, me compararia a ele. Mas, novamente, o Palmeiras montou um grande time e quem comanda o futebol mundial é o dinheiro”, finalizou.