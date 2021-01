Amigo de Karol Conká afirma: ‘Ninguém esperava vê-la no elenco do BBB21’ | BBB21

A cantora e apresentadora Karol Conká está entre os integrantes do grupo Camarote e vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB21. Quem está na torcida pela artista é o produtor e DJ Boss in Drama, amigo e parceiro profissional da curitibana. Feliz com a notícia, afirma: “Ela conseguiu guardar bem o segredo. Ninguém esperava vê-la no elenco do Big Brother Brasil”.