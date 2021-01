Among Us foi o game mobile mais baixado de 2020

Um estudo divulgado pelo site Apptopia revelou quais foram os games mobile mais baixados do ano que passou, e o vencedor disparado dessa lista foi Among Us.

De acordo com os dados, o game teve cerca de 264 milhões de downloads em 2020 levando em consideração todas as regiões do globo. O segundo colocado foi Subway Surfers, com 227 milhões de downloads, seguindo de perto por Free Fire, com 218 milhões de downloads.

Confira o top 10 dos games mais baixados para celular a seguir:

Among Us – 264 milhões de downloads

Subway Surfers – 227 milhões de downloads

Garena Free Fire – 218 milhões de downloads

PUBG – 175 milhões de downloads

Gardenscapes – 171 milhões de downloads

Roblox – 158 milhões de downloads

Hunter Assassin – 155 milhões de downloads

Tiles Hop – 151 milhões de downloads

Join Clash – 149 milhões de downloads

Brain Test – 138 milhões de downloads