Ana Furtado explica ausência no É de Casa após preocupar telespectadores · .

Ana Furtado não comandou o É de Casa deste sábado (2) e preocupou os telespectadores do matinal da Globo. O primeiro programa do ano foi apresentado por André Marques, Manoel Soares e Talitha Morete e levantou a curiosidade do público. A comunicadora de 47 anos foi às redes sociais explicar o motivo de não estar presente na atração. “Estou de férias, meu povo”, avisou.

“Um monte de gente preocupada comigo porque eu não fiz o É de Casa hoje. Férias! Até o dia 22 de janeiro”, continuou em vídeos para os Stories do Instagram. O último programa apresentado por ela antes do período de descanso foi o de 26 de dezembro.

Em suas redes sociais, a mulher de José Bonifácio Oliveira, o Boninho, se divertiu mostrando como tem aproveitado os dias de folga. “Esse modo férias é bom. Vocês me ajudam a escolher? Maracujá, tangerina ou limão? Qual caipirinha eu tomo agora para comemorar minhas férias?”, questionou.

Pela ferramenta de enquete da plataforma, os seguidores da artista votaram, e ela apareceu depois com uma caipirinha de tangerina. Na manhã de sábado, Ana já havia dado indícios de que não estaria no É de Casa. No horário em que o matinal estava no ar, ela publicou um vídeo tomando um banho de chuva.

“Para começar o ano lavando a alma! Me energiza, chuva”, escreveu. “Para deixar tudo que restou de 2020. Leva embora, chuva. Me energiza só com coisas boas: saúde, luz e prosperidade. Lava a minha alma. Amém”, pediu na gravação.

Veja publicações das férias de Ana Furtado: