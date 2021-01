Ana Maria Braga surge de cabelo rosa, é comparada a divas pop e vira meme · .

Ana Maria Braga surgiu de cabelo rosa para apresentar o Mais Você desta segunda-feira (25). A apresentadora explicou que essa é a cor do ano, por atrair boas energias, e que seu look é em homenagem à cidade de São Paulo, que completa 467 anos hoje. “É a entrada de um novo ano”, disse ela. Nas redes sociais, ela foi comparada a outras famosas e virou meme.

“Eu falei para usar alguma peça rosa na virada, porque dizem que atrai energias boas e tudo mais, lembra? Então, é para dar sorte”, declarou Ana Maria, que em seguida, parabenizou a cidade e exibiu reportagens especiais em homenagem.

Nas redes sociais, a nova cor do cabelo da apresentadora chamou a atenção. O público começou a compará-la com divas pop internacionais, como Katy Perry, Madonna, Lady Gaga e Britney Spears, que já tiveram o cabelo da mesma cor em algum momento. A titular do Mais Você acabou virando meme.

Ana Maria ainda foi comparada com Sakura, uma personagem do mangá e série de anime japonês Naruto (2002-2017). Até mesmo a Globo entrou na brincadeira e publicou em seu perfil oficial fotos da apresentadora ao lado de celebridades com cabelo rosa.

Apesar das zoeiras, os internautas elogiaram bastante o cabelo rosa de Ana Maria. Confira:

A Ana Maria representanto todos nós no isolamento que mudamos o cabelo toda semana pic.twitter.com/flw0DOzlzz

— rodinho (@rodrigocociello) January 25, 2021

ana maria se inspirou mais uma vez em drag race pic.twitter.com/Uizgr90KkG

— 𝔧𝔲𝔩𝔢𝔰 (@LVPETITEMORT) January 25, 2021

Ana Maria Braga tá uma mistura de DNA de Katy Perry com Madonna #MaisVocêpic.twitter.com/abqFNR0mj1

— BBB/Amores Verdadeiros ❤️ (@louis_sttark) January 25, 2021

o que 5 anos fizeram comigo pic.twitter.com/i6uGSFU5SC

— Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 25, 2021