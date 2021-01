Ana Maria zomba do cabelo de Guga Chacra, e jornalista se explica ao vivo · .

Ana Maria Braga não deixou passar batido o visual de Guga Chacra, que dá o que falar nas redes sociais, e zombou do penteado do jornalista ao vivo no Mais Você nesta quinta-feira (21). A apresentadora quis saber o que o comentarista faz para ficar com os fios para cima em um estilo bem bagunçado.

“Esse seu cabelo é por causa da origem libanesa? Você sempre foi despenteado. É você quem corta o cabelo”, perguntou ela aos risos. “E você está com o estilo Lady Gaga, né? [risos]”, brincou ele sobre o aplique loiro usado pela veterana.

Na sequência, Chacra explicou mais uma vez o motivo de ficar com o cabelo para cima. “Eu nado, e o cloro afeta o cabelo, acaba ficando desgastado. Tomo banho, dou uma arrumada com a mão e fica assim”, disse ele, apontando para a cabeça.

Bem-humorado, o jornalista ainda fez uma brincadeira com o penteado adotado por ele há anos. Segundo Chacra, o tipo de corte e o visual fizeram sucesso nos anos 1980.

“Outro detalhe importante é que antes se usava o cabelo assim. Estava vendo o primeiro Rock in Rio, que foi nos anos 80, e vi que o pessoal usava o cabelo assim. As seleções brasileira e argentina também usavam esse cabelo”, completou ele, dizendo que a influência de David Beckham nas décadas seguintes interferiu no rendimento do futebol mundial.

“O David Beckham mudou a moda com aquele cabelo batidinho, todo mundo querendo usar, mas nem todo mundo era tão bonito como ele. Desde então a Argentina entrou em decadência no futebol”, justificou arrancando risadas de Ana Maria.