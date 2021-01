Âncora no Rio de Janeiro, Diego Sarza pede demissão da CNN Brasil · .

Um dos âncoras da CNN Brasil no Rio de Janeiro, Diego Sarza pediu demissão da emissora nesta sexta-feira (15) após um ano de casa. O jornalista anunciou o desligamento do canal de notícias nesta tarde, mas ainda estará no estúdio trabalhando no fim de semana.

“Escrevo pra comunicar que decidi me desligar da CNN Brasil. Agradeço à emissora pela oportunidade! Desejo sucesso aos amigos e colegas na continuidade do projeto! Obrigado também a você que me acompanha e gosta do meu trabalho”, escreveu o apresentador no Twitter, antes de confirmar que sua despedida será no fim de semana.

“Antes de me despedir, ainda estarei no estúdio do RJ no plantão de fim de semana: sábado e domingo. A gente se vê”, completou o jornalista, sem indicar o que fará no futuro. Alguns de seus colegas lamentaram a sua saída da emissora e desejaram sorte em sua trajetória.

“Poxa! Não acredito, você vai fazer muita falta! Mas desejo todo o sucesso do mundo, merece! Exemplo de profissional e pessoa”, disse Marcela Rahal, apresentadora do Live CNN Brasil. “Você é gigante! Brilhou muito! Talento imenso! Vai voar cada vez mais alto, com certeza!! Boa sorte, amigo!”, reforçou o repórter Pedro Duran.

Diego foi contratado pela CNN Brasil em janeiro de 2020, dois meses antes de o canal de notícias ir ao ar. Antes disso, ele trabalhou por quase sete anos no Grupo Globo.

Natural de Salvador, o jornalista foi repórter da RPC, afiliada da Globo em Curitiba, de 2014 e 2016, ano em que passou a atuar como repórter e apresentador da GloboNews, onde ficou até o fim de 2019. O profissional também passou pela rádio BandNews e pela Bandeirantes.

Na CNN Brasil, Diego trabalhou como âncora no Rio de Janeiro. Ele apresentava blocos de notícias ao vivo ao longo da programação durante as suas aparições em alguns telejornais, como o CNN 360º, apresentado por Daniela Lima e Gloria Vanique, e o Live CNN Brasil.

Veja o tuíte de Diego Sarza anunciando sua saída da CNN Brasil: