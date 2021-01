Anderson Lessa celebra oportunidade de defender a Portuguesa: “É uma honra”

Reforço da Portuguesa para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2021, o atacante Anderson Lessa destacou o orgulho de vestir a camisa de um “clube histórico” e que marcou a sua infância.

“É uma honra jogar pela Portuguesa. Era criança, mas me lembro muito bem daquele timaço que, por pouco, não foi campeão brasileiro em 1996. É um clube histórico, que acabou de completar 100 anos e estou muito feliz por esta oportunidade. Já joguei em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Faltava atuar na maior cidade do país e uma das maiores do mundo”, disse o jogador.

Com 31 anos, o atleta disputou a última Copa Paulista, competição conquistada pela própria Lusa, defendendo as cores do Água Santa. Além disso, jogou a Série D de 2020 pelo Bangu, clube onde é ídolo.

Lessa também falou sobre a motivação de disputar a Série A2 do Paulista, com o objetivo de ajudar a recolocar a Lusa na elite do Estadual. O atacante, inclusive, já disputou a competição pelo Bragantino, conquistando o acesso

para a A1 em 2017.

“Estou muito motivado para um dos maiores desafios da minha carreira. Na Copa Paulista, jogando pelo Água Santa, vi de perto como o elenco é qualificado. Tenho certeza de que possuímos condições de disputar o acesso à Série A1. Vai ser um campeonato bastante acirrado, porém temos qualidade suficiente para brigar por uma das duas vagas”, finalizou.

A Portuguesa estreia na competição no dia 28 de fevereiro, contra a Portuguesa Santista, em Santos.