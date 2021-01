Andra Day vive período complicado da carreira de Billie Holiday

Andra Day solta a sua voz no primeiro trailer de The United States vs. Billie Holiday. Cinebiografia retrata relacionamento tumultuado da cantora de jazz com agente da Narcóticos que a está investigando. Confira a prévia.

O longa adapta uma das histórias narradas no livro Na fissura: Uma história do fracasso no combate às drogas, do jornalista Johann Hari. A trama segue Holiday, no período que ela foi alvo do Departamento Federal de Narcóticos devido o seu vício em drogas. A operação secreta foi liderada por um agente federal, com quem a cantora acaba se envolvendo em um caso tumultuado.

The United States vs. Billie Holiday é cotado como um forte candidato ao Oscar 2021. Em uma cerimônia que deve ser lembrada pelo período conturbado dos lançamentos, com poucas estreias em cinemas e um protagonismo das plataformas de streaming, a cinebiografia de Holiday pode ganhar um certo protagonismo durante a cerimônia.

Com direção de Lee Daniels (O Mordomo da Casa Branca) e roteiro assinado pela dramaturga Suzan-Lori Parks, o elenco do filme também conta com Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Tyler James Williams e Garrett Hedlund.

The United States vs. Billie Holiday chega ao catálogo do Hulu no dia 26 de fevereiro.