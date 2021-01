Andrés manda seu último recado como presidente do Corinthians

Em seu último dia como presidente do Corinthians, Andrés Sanchez usou o Twitter, neste domingo, para mandar uma mensagem de despedida.

O mandatário passará o posto a Duílio Monteiro Alves em evento preparado para acontecer no Parque São Jorge, às 15 horas desta segunda-feira.

Enfim, o último dia do meu mandato chegou. Gostaria de agradecer a todos os que colaboraram com a gestão e de deixar para a Fiel minha última mensagem como ocupante deste cargo.

Grande abraço a todos. #VaiCorinthians pic.twitter.com/5xNLE0xZ9G — Andres Sanchez (@andresanchez63) January 3, 2021

“Eu gostaria de ter tido uma despedida melhor. Neo Química Arena lotada, cânticos e, talvez, um título. Mas, no futebol, eu aprendi duas coisas: a primeira é que o sonho e a realidade demoram a se encontrar. A segundo é que mais importante do que os sonhos antigos que você realiza, são aqueles que você cria, totalmente novos, para que o futuro tenha sempre algo há realizar”, diz Andrés, durante um vídeo que usa imagens de sua passagem e de seus feitos como presidente, como a contratação de Ronaldo e as construções da Arena, do CT Joaquim Grava e do CT da base, além do acerto para o naming rights do estádio.

“Agora, eu vou torcer por esses sonhos. Vai, Corinthians”, encerra.

Andrés Sanchez assumiu a presidência do Corinthians no fim de 2007 e ficou no comando até o fim de 2011. Depois, voltou em 2018 para cumprir o segundo mandado, este que acaba de terminar.

Um dos que comentaram a postagem de Andrés na rede social foi Duílio Monteiro Alves, justamente o sucessor no cargo.

“Presidente, você ajudou a recuperar nossa autoestima, a criar as condições e estruturas para o futuro e nos inspirou. Obrigado pela liderança, pelo apoio e por nos fazer sonhar. A responsabilidade é enorme, e me dedicarei ao máximo por esse clube. Um beijo grande”.

José Colagrossi Neto, novo superintendente de marketing, comunicação e inovação do clube, também se manifestou.

“Tive a honra de colaborar com Andrés no projeto Neo Química NR (Naming Rights), enorme legado que deixou para nossos torcedores, e vivenciei, em primeira mão, a paixão que Andrés tem por tudo no Corinthians. Obrigado, Presidente”.