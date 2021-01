Andressa Urach ameaça expor podres da Universal após ser comparada a Satanás · .

Após ser comparada a Satanás, Andressa Urach fez uma ameaça aos integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus em uma sequência de Stories publicada no Instagram na noite de quinta-feira (14). A modelo afirmou que pode expor áudios comprometedores dos superiores da instituição.

A modelo frequentou a Universal até o fim de 2020, mas deixou a igreja alegando ter sido usada.

Nos vídeos, a vice-Miss Bumbum 2012 revelou que tem sido assunto nas reuniões da igreja de Edir Macedo, dono da Record, e disse que se a prática continuar vai expor áudios comprometedores dos pastores.

Publicação de pastor que incomodou Andressa (Reprodução/Instagram)

“Um recado aos queridos pastores da Igreja Universal: Se vocês ficarem usando a minha imagem, me citando em reuniões, vocês vão ver quem realmente é o diabo. Já que vocês estão me comparando ao diabo”, iniciou a loira.

“Estou vivendo a minha vida, muito bem casada, me mantendo calada, mas eu não admito que usem a minha imagem para me comparar a Satanás. Porque vocês vão ver o Satanás de verdade. É só eu mostrar os áudios que eu tenho e falar tudo o que eu sei”, disparou.

O recado de Andressa começou com um print de uma publicação de um padre chamado Andres, na qual ele fez uma montagem para comparar o visual da ex-Fazenda na época da Igreja Universal com a sua atual aparência, com sobrancelhas e boca retocadas com micropigmentação.

Assista ao vídeo abaixo: