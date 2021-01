Andressa Urach remove tatuagem em homenagem ao filho e comemora resultado · .

Andressa Urach usou seu perfil no Instagram na quarta-feira (21) para mostrar o resultado da remoção da tatuagem que fez em homenagem ao filho, Arthur. Ela publicou fotos de antes e depois das marcas que fez pelo corpo ao longo dos anos, incluindo a que tinha o nome do adolescente de 15 anos na nuca.

A vice-Miss Bumbum 2021 disse que já conseguiu retirar completamente o nome do herdeiro, o número “13” dos dedos, as frases “uma vida” e “sorte sempre” nos braços e “Miss Bumbum” no bumbum.

A ex-participante de A Fazenda 6, da Record, detalhou como o processo estético foi feito. “Não foi tudo em uma única sessão, já faz algum tempo que eu estou retirando. Só pode ser feita uma vez por mês, porque é um laser. Eu tomo anestesia local, por isso não dói. As que eu retirei, acho que fiz, no mínimo, umas seis sessões para sumir completamente”. “Não ficou nem cicatriz, parece que eu nunca fiz tatuagem”, comemorou.

Andressa Urach ainda quer apagar o terço que tem desenhado no ombro, o tribal da barriga, os morceguinhos do bumbum, o símbolo japonês das costas e as flores que tem na perna.

“As tatuagens de cor preta somem mais rápido do que as coloridas. A tatuagem do ombro vou precisar de umas três sessões no mínimo para apagar completamente. Da perna ainda não comecei porque ela é muito grande”, explicou.

As remoções das tatuagens fazem parte da nova fase de Andressa Urach. A modelo tem passado por diversas transformações físicas desde que deixou de frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, à qual era devota desde 2015. A famosa voltou a ficar loira, aplicou megahair, fez micropigmentação nas sobrancelhas, na boca e voltou a usar roupas mais justas e unhas pintadas de vermelho.

Confira os resultados abaixo: