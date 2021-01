Ángel Romero, ex-Corinthians, quase sai no braço com companheiro de equipe na Argentina e tem que ser contido

No último domingo, o San Lorenzo perdeu por 4 a 1 para o Banfield, pelo Campeonato Argentino, e o clima ficou quente no vestiário após a partida.

Segundo o repórter Juan Carlos Pellegrini, da ESPN Argentina e que cobre o dia-a-dia do Ciclón, o atacante Ángel Romero, famoso no Brasil por sua passagem pelo Corinthians, discutiu forte com o goleiro Fernando Monetti, e a troca de farpas quase terminou em briga física.

“Ocorreu uma forte discussão entre Ángel Romero e (o zagueiro Federico) Gattoni, que saiu de perto. Em seguida, Monetti se aproximou e encarou Romero. Se outros jogadoers não tivessem contido ambos, teria terminado em escândalo”, contou o jornalista, em participação no programa “ESPN F12“.

Vale lembrar que, recentemente, o paraguaio foi muito criticado por quebrar a perna do lateral-direito Marcelo Herrera, também do San Lorenzo, durante um treino.

Romero acabou afastado do elenco por um período, mas acabou reintegrado. Na atual temporada, ele fez quatro gols em oito jogos pelo clube.

Ángel Romero durante jogo entre San Lorenzo e Racing, pelo Argentino Getty Images

A derrota por goleada para o Banfield ainda deixou o San Lorenzo sem treinador, já que, após a partida, Mariano Soso pediu demissão.

Vale lembrar que, além de Ángel Romero, o Ciclón ainda conta com seu irmão gêmeo, o meia Óscar Romero, no plantel.

A equipe de Boedo terminou o Argentino em penúltimo lugar do grupo B, sendo eliminado da competição.

A final, por sua vez, será entre Boca Juniors e Banfield.