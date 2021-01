Animal Crossing: New Horizons: jogador recria áreas de Pokémon no game

Não há dúvidas de que a comunidade de Animal Crossing: New Horizons está sempre se desafiando a criar coisas novas com as ferramentas disponibilizadas pelo jogo, e a mais recente é cortesia de um jogador conhecido como ACNH.Pokeland no Instagram.

Como é possível ver mais abaixo, o jogador recriou uma área completa dedicada à Pokémon, tal como a área inicial do laboratório do Professor Carvalho, uma loja, a area de batalhas e outras regiões que certamente serão reconhecidas pelos fãs da série dos monstros da Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons é um game exclusivo para Switch.