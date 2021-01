Anitta bebe todas na Times Square e confessa desejo por repórter da Globo · .

Anitta tomou todas após seu show de Ano-Novo na Times Square e quase entregou o desejo de ficar com Felipe Santana, repórter que conversava com ela durante entrevista ao vivo para a GloboNews na noite de quinta (31). Depois, a cantora acabou confessando que não deu a resposta que queria: “Era muito indecente”.

A funkeira foi questionada pelo jornalista sobre seu desejo para 2021 e começou a rir sozinha. Ao se recompor, respondeu que gostaria que a pandemia da Covid-19 acabasse logo. O vídeo viralizou nas redes sociais com os fãs da artista afirmando que ela estava bêbada. “Juro que não tinha bebido ainda”, assegurou ela.

“É que veio na minha cabeça uma resposta muito indecente, aí lembrei que era um canal de jornalismo e pensei em falar alguma coisa séria. E deu nisso”, explicou Anitta em um comentário no Instagram.

“Acho que ela queria responder: ‘você'”, comentou uma seguidora chamada Amanda Bonifácio. “Pois era isso mesmo”, admitiu a funkeira, dando risada. Além do link ao vivo, Santana estava gravando uma reportagem exclusiva com a cantora, que irá ao ar no Fantástico neste domingo (3).

Apesar de jurar que não estava bêbada durante a entrevista, Anitta confessou que tomou todas depois do show e acordou de ressaca. Ela prometeu que nunca mais irá ficar de porre. “Estou fazendo esses Stories para ter certeza que eu não vou mais beber. Se eu tiver um drinque na minha mão amanhã ou qualquer outro dia, alguém me mate”, pediu ela.

Confira:

anitta tá chapadíssima passando mal kkkkk pic.twitter.com/psw7QOXFwO

— pedrin turbinado (@anittxfreak) January 1, 2021